TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi 100 baz puan indirimle yüzde 13 seviyesine düşürdü.

PPK metninde karara ilişkin olarak "Kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir" değerlendirmesi yapıldı.