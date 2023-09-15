TC Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

TC Merkez Bankası'nın (TCMB) reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımladı.

Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 59,46’dan yüzde 67,22’ye yükseldi.

12 ay sonrasının enflasyon beklentisi yüzde 42,01’den yüzde 44,94'e, 24 ay sonrasının beklentisi yüzde 23,87’ye çıktı.

Yıl sonu dolar ve faiz beklentisi

Ankatte dolar/TL tahmininde de yükseliş görüldü. Önceki ay 29,82 olan yıl sonu dolar tahmini 30,14'e çıktı.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentisi

Katılımcıların 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.