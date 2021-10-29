TC Elçiliği'nden resepsiyon ambargosu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, elçilik binasında düzenleyeceği "29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu"na kimi muhalif siyasetçi, gazeteci ve sivil toplum örgütü yetkililerini davet etmedi. Özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nden hiçbir isme davet gönderilmediği öğrenildi, eski Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı da davet listesinin dışında tutuldu.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği kaynakları: "Erdoğan ziyaretinin doğal sonuçları"

TC Lefkoşa Büyükelçiliği kaynakları, YENİDÜZEN'in sorusu üzerine, '29 Ekim Resepsiyonu'na yönelik bir sınırlama olduğunu doğruladı, "19 Temmuz Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine yönelik geliştirilen tavrın doğal bazı sonuçları da olacaktır' dendi. TC Lefkoşa Büyükelçiliği kaynakları ayrıca pandemi koşulları nedeniyle de resepsiyon listesinin daraltıldığını belirtti.