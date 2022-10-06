Tayland'da çocuk bakım evine silahlı saldırı: En az 34 ölü

Tayland polisi, ülkenin kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 34'ten fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırganın eski bir polis memuru olan Panya Khamrap olduğu, kendisini vurmadan önce eşini ve çocuğunu da öldürdüğü açıklandı.

Eski bir polisin gerçekleştirdiği vahşi katliamın ardından ölenler arasında çocukların ve yetişkinlerin bulunduğu belirtildi.

EN AZ 22 ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ



Polis şimdiye kadar 22 çocuğun öldüğünün doğrulandığını belirterek, 8 aylık hamile bir öğretmen de olmak üzere 5 personelin vurulduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları onlarca kana bulanmış cesedin binanın içerisine ve çevresine dağılmış olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, şüphelinin geçen yıl uyuşturucu testinde başarısız olduktan sonra polis memurluğundan kovulan ve yarın mahkemeye çıkarılacağı belirtilen Panya Khamrap olduğu açıklandı.

Polis Sözcüsü Achayon Kraithong, Khramp'In öğleden sonra erken saatlerde Nong Bua Lamphu eyaletine bağlı Uthai Sawan kasabasının merkezinde ateş açtığını söyledi.



KENDİSİNİ, EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ



Bir hükümet sözcüsü, başbakanın tüm kurumları harekete geçmeleri konusunda uyardığını söyledi.

Tayland medyası saldırganın kendisini, çocuğunu ve eşini öldürdüğünü duyurdu.