Tavuk ve yumurtaya zam!

Alım gücü eridikçe erirken, zam furyası hız kesmiyor…

Bütün tavuk ürünleri ve yumurtaya yine zam geldi. Tavuktaki parçalı ürünlerin fiyatı %10 artarken, yumurtada ise %5 oranında fiyatlar yukarıya çekildi.

Yumurtadaki %5 fiyat değişikliği adet başına 10 kuruş civarında zam olarak yansıdı. Buna göre; 6’lı yumurta paketlerinde tanesi 3,14TL’den satışa çıkarken, 30’lu yumurtada ise tane fiyatı 3 TL oldu.

6’lı yumurta paketleri yaklaşık 19 TL’ oldu. 30’lu yumurta 85 TL’den 90 TL’ye çıktı.

Bütün piliç fiyatları aynı kalırken parçalı tavukta ise %10’luk bir zam tüketiciye yansıtıldı. Kırnı satış noktalarında göğüs filetin kilo fiyatı 80 TL’den 88 TL’ye çıktı.

Tavuk bütün kanatın kilo fiyatı ise 71.20 TL’den 81,88 TL’ye yükseldi.

Fiyatlar Kırnı satış noktalarından alınırken, marketlerde veya farklı marka tavuklarda fiyatların dahga değişken olduğu da öğrenildi.