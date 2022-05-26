Tavuk etinde %15 zam

Fehime ALASYA

Tüketim maddelerine gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.

43,48 TL olan tavuk etinin kilosu yapılan %15 zam ile 49,99 TL’ye yükseldi. Kilo başına yapılan 6,51 TL’lik zamla beyaz ette %15 oranında fiyat artışına gidildi.

Yapılan zam sadece bütün tavuğun kilosunda değil, bazı parça tavuk ürünlerinde de görüldü.

Tavukta göğüs filetin kilosu 69,56 TL’den 80 TL’ye çıktı, kimi parçalarda bu rakam 80 TL’yi aştı. Piliç but 48,23 TL’den 55,47 TL’ye yükselirken, bonfilenin kilosu ise 72,09 TL’den 75,75 TL’ye çıktı.

Bazı marketlerde Pazartesi fiyat artışı yapılacağı ifade edilirken, bazılarında hemen bugün değişikliğe gidildiği belirtildi.

Tavuk kanatta fiyatlar geriledi

Tavuk en pahalı bölgesi olan ve en çok talep edilen yeri olan kanatın kilosu 68,10 TL’den 61,91’e düştü.

Sakatatlarda fiyatlar sabit…

Ciğer, taşlık, boyun gibi sakatat takımlarının fiyatlarında ise bir değişiklik olmadığı belirtildi.