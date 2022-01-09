Tatlısu sahil ve seralar bölgesinde elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Tatlısu sahil ve seralar bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’te yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09.30 ile 16.30 saatleri arasında gerçekleşecek.