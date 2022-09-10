Tatlısu Harnup Festivali devam ediyor

Tatlısu Belediyesi'nin Final Organizasyon işbirliği ile düzenlediği Harnup Festivali devam ediyor.

11 Eylül Pazar, yarın akşama kadar devam edecek festivalin 2. gecesi “Çocuklar güzeldir” geçidiyle başladı. Tüm çocuklar çeşitli ünvanlarla güzel seçildi. Gece gizem, sihir ve eğlenceli şovlarla devam etti. Finalde ise Kıbrıs’ın değerli gruplarından SOS’in 4 önemli müzisyeninin eşlik ettiği Şirin ve Murat Mermer konseri, ayrı, ayrı sahneleri ve düetleriyle devam etti. Gecenin sonlarına doğru Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan sanatçılara Harnup Festivali'ne özgü hediyeler takdim etti.

FESTİVAL'DE BU AKŞAM

Festivalin 3. gecesi 10 Eylül Cumartesi bu akşam festivalin vazgeçilmezi Enver Ertaş’ın gizem ve eğlenceli şovu ile başlayacak. Gecenin devamında ise Comedy Juggling şov ile Zenco sahne alacak. Finalde ise Türkiye’nin ünlü ve sevilen grupların'dan Kolpa, hayranlarıyla buluşacak. Gece boyunca ise yine canlı heykel performansı festivale renk katacak.