Tatlısu bölgesinde elektrik kesintisi
Tatlısu sahil, Sahil Benzin İst. bölgesi, eski tavuk çiftliği ve sahil seralar bölgesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Tatlısu sahil, Sahil Benzin İst. bölgesi, eski tavuk çiftliği ve sahil seralar bölgesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre kesinti 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.
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