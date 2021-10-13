Tatar'ın sözcüsü Doğruyol bıraktı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, görevini bıraktı.

Doğruyol, görevden ayrılma gerekçesini "akademik kariyerine devam edebilmek" şeklinde açıkladı.

Berna Çelik Doğruyol, şu açıklamayı yaptı:

“Özel işlerime ve akademik kariyerime devam edebilmek amacıyla, 1 Kasım tarihinde dolacak olan sözleşmemin uzatılmaması için Başkanımıza dilekçe vererek sözcülük görevimden azledilmeyi arz ettim."

Doğruyol, bundan sonraki çalışmalara fahri olarak katkıda bulunmaya devam edeceğini de söyledi.