Tatar'ı alkışlayıp Meclis'e dönecekler, yasayı geçirecekler

Ertuğrul SENOVA

KKTC yurttaşlarının, 50 Euro 'ceza' karşılığında casinolara girişlerinin önünü açmayı ve kumarhane sayısını artırmayı öngören Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın oylaması, hükümete mensup vekillerin "Cumhurbaşkanı seçimlerinde Ersin Tatar'ı destekeleme" etkinliğine gitmeleri nedeniyle nisaba takıldı, oturuma 10 dakika ara verildi.

Ancak YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, 10 dakikalık arayı 2 saate uzatacak, hükümete mensup vekiller etkinliğin ardından saat 21.00'de Meclise geri dönecek ve oylama yapılacak, yasa Meclisten geçecek.

CTP'li vekillerin, söz konusu etkinliğe kadar olan sürede verdiği kürsü mücadelesi sonrası oylamanın iki hafta sonraya ertelenmesi bekleniyordu.

Ancak hükümet, farklı 'motivasyonlarla' akşam saatlerinde Meclisi açıp yasayı geçirmeyi hedefliyor.

Söz konusu yasa, okullara yakın noktalara casino açılmasını, casino izin süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve KKTC yurttaşlarının 50 Euro 'ceza' karşılığında casinolara girişlerinin önünü açmayı hedefliyor.

Gün boyu tartışılan yasanın öne çıkan bir diğer büyük tehlikesi ise, kara para aklama konusu...