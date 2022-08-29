Tatar’dan Bakanlar Kurulu’na destek: “Belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili tebrik ederim”

Kıbrıs konusunda Bakanlar Kurulu’nda görüşmeler gerçekleştirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, 8 Eylül’de de Cumhuriyet Meclisi’ni de bilgilendireceğini kaydetti. Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa nedeniyle Bakanlar Kurulu’nu tebrik ettiğini söyleyen Tatar, birleştirmelerin hayırlı olmasını diledi.

Kıbrıs Sorunu… “8 Eylül’de Meclis’i de bilgilendireceğim”

Kıbrıs Sorununa ilişkin ‘yeni siyaset’ vurgusu yapan Tatar, 8 Eylül’de Meclis’te de tüm milletvekillerine anlatma fırsatı olacağını kaydetti.

Her konuda ciddi anlamda çalışmalar yapan Hükümet’in çalışmalarına destek vermek için Bakanlar Kurulu’nda olduğunu söyleyen Tatar, Bakanlar Kurulu’nda konuşulan diğer konulara da değindi.

Belediyelerin birleştirilmesi… “Tebrik ettim”

Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa nedeniyle Bakanlar Kurulu’nu tebrik ettiğini söyleyen Tatar, birleştirmelerin hayırlı olmasını diledi.

Görüşlerini de istişare fırsatı bulduğunu kaydeden Tatar, uzun süredir yapılmadı planlanan reform çalışmasının hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti belirttiğini aktardı.

KIB-TEK… ‘Yol haritası ile raya oturtulmalı’

Kıbtek’te bir takım sorunlar olduğuna işaret eden Tatar, devam eden savaş nedeniyle yakıt sıkıntısının da sürdüğünü ancak maliyetlerin önemli olduğunu söyledi.

Aşamaların titizlilikle yürütülmesi, yol haritası ile raya oturtulmasının önemini aktardığını ifade etti.

Konya’da spor oyunları…

Konya’daki spor oyunlarına bizim sporcularımızın katılamamasından üzüntü duyduğunu söyleyen Tatar, sporcularımızın bu müsabakalara katılabilmesi için yaptığı istişarelere ilişkin Bakanlar Kurulu’na bilgi verdiğini de söyledi.

Bu konularda çalışmaların hep birlikte sürdürülmesi gerektiğini ifade ettiğini belirtti.

İki BM askeri…

İki BM askerinin Mağusa’da kiraladıkları jet-ski ile yaptıkları kaza ve yaşanan olaylara da değinen Tatar, bu iki BM askeri ile ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Böyle bir tavrın kabul edilemeyeceğini, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.