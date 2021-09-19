Tatar ve Deniz ailelerinin acı günü: Ayten Deniz veda etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kayınvalidesi, Tatar'ın eşi iş kadını Sibel Tatar ile Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'in annesi Ayten Deniz yaşama veda etti.

Tatar bir sosyal medya iletisi ile acı haberi duyurdu, aileye başsağlığı diledi.

Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kayınvalidem Ayten Deniz’in vefatını New York’ta öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailemize başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Ayten hanım hanımefendi kişiliği, sevecenliği, güzelliği ve fedakarlıkları ile hep anılacaktır.

Üzüntümüz büyük, kendisini hep özlemle anacağız. Nur içinde yatsın.