“Tatar, Stewart’ı yetkilerini aşmakla suçladı”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın dün Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar’a gerçekleştirdiği veda ziyareti ve görüşmenin ardından yapılan açıklamalar güney basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi haberi “Tatar’dan Stewart’a Saldırı – Genel Sekreterin Özel Temsilcisini Yetkilerini Aşmakla Suçladı” başlıkları altında verdi.

Gazete, Tatar’ın açıklamasında Stewart’ı “yetkilerini aşmakla” ve Kıbrıs Rum tarafını ise iki toplumlu teknik komitelerin faaliyete geçmesi yönünde “isteksiz olmakla” suçladığını öne sürdü.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “C.Stewart: Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin Çoğunluğu Karşılıklı Kabul Edilebilir Çözüm İstiyor”.

Politis: “Stewart Tatar’la Da Vedalaştı”.

Alithia: “Stewart: Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin Çoğunluğu Kıbrıs Sorununun Çözümünü İstiyor”.