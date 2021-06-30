Ülkedeki hükümet yapısı ve Meclis’teki nisap sorununu değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Şahsi meseleler ikinci planda olmalı” dedi.

Gerek seçim, gerekse Meclis’teki nisap sorunu gibi konularda bu sabah Kıbrıs Postası’nda canlı yayın konuğu olan Tatar, “Şimdiki hükümet yapısına bakıyorum da gerçekten yazıktır. Şahsi meseleler ikinci planda olmalı.” yorumunu yaptı.

Tatar, “Serdar beyi mi kastediyorsunuz?” sorusu üzerine ise yeni bir polemik yaratmak istemiyorum” yanıtını verdi.

Bu tartışmaların tüm ülkeye zarar verdiğine değinen Tatar, şöyle devam etti: “Meclis’te görülen tablo herkesi üzüyor. 27 vekille çıkılan bu yolda, hesap tamamdı. Nisan’a kadar hükümet iktidarda kalacaktı. Bana göre seçim için Nisan, doğru bir tarihtir. Hükümetin biraz insanlara hizmet etmesi gerekir. Başbakan’a da yazık oluyor, Meclis’teki bu tablo herkesi üzüyor. Bu yola 27 Milletvekili ile çıkıldı, 27 Nisan’a kadar hizmet edilmeli. Bu hükümet biraz iş yapsın sonra sandığa gidilir. Zaten 2 kez Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidildi, şimdi biraz iş yapalım. Bu manzara kime ne hizmet eder? Herkes neyin ne olduğunu bilir. Çok yazık”

“Nüans farklarının bulunduğu cevaplarımız olabilir”

Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile aranız nasıl sorusuna da yanıt veren Tatar, “Hiç kimseyle aram kötü değil. Müzakereleri halk tarafından seçilen ben yürütüyorum. Farklı sorulara anında verilecek olan cevaplara dikkat edilmesi lazım. Nüans farklarının bulunduğu cevaplarımız olabilir. Görüş ayrılığımız yok. Herkes konuşup cevap verecek ama dikkatli olunmalı. Aynı tonda konuşmak önemli aksi halde ‘aralarında fark’ var olarak lanse edilebilinir. Bu açıdan istişare içinde olmamızda fayda var.” yorumunu yaptı.

“Kurultayda tek adaylı duruş rağbet görmeyecek”

Ülkedeki durumların birkaç ay içinde toparlanacağını kaydeden Tatar, ilk etapta önceliğin 20 Temmuz olduğunu dile getirerek, TC Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan’ın adaya geleceği günü işaret etti. Yaklaşan UBP kurultayını da değerlendiren Tatar, partideki birlik ve beraberlik için çalışılacağını, tabana yakın durularak, canlılığı ve dinamizmi koruyacaklarını kaydetti.

Tatar, UBP kurultayında tek adaylı duruşunun rağbet görmeyeceğini belirtti.

“Ben de kurultaylara girip çıktım. Kurultaylar her zaman böyle olur. Parti, günün sonunda toparlanır. Herkes sonuca saygı duyar. Kurultaydan sonra süratle bir toparlanma olur diye düşünüyorum” dedi.

Özgürgün açıklamalarından bazı satır başları…

Hüseyin Özgürgün’ün "Elçiliğin kapısını aşındırma, elçi senden randevu alsın, sana gelsin" söylemlerini de değerlendiren Tatar, şöyle devam etti:

“Benim sayın Büyükelçi ile güzel bir ilişkim var, bana randevu alarak geliyor.

Hüseyin Bey uzaklarda, ben kendi adıma üzüldüm. Aramızın iyi olduğunu düşünüyordum, değilmiş. Ben nankör bir adam değilim. Hüseyin’in annesi yıllardır güçlü olması için hizmet veren biridir. Bu yerlere gelmişsek hepimiz adına ona sonsuz saygı duyuyorum, duymalıyız.

Ben Kudret beyin dediklerini yapmadım. Zaten dörtlü hükümet icraat yapamaz hale gelmişti, aynı zamanda Kıbrıs politikasıyla ilgili sıkıntılar vardı.” dedi.

Hatırlanacağı üzere Eski Başbakanlardan, Ulusal Birlik Partisi'nin eski genel başkanı ve uzun süredir, İstanbul'da yaşamasına rağmen Meclis'ten "istifa"sı partisi tarafından reddedilen Hüseyin Özgürgün, "KKTC siyasetinde son dönem yaşanan yanlışların faturasını, önceki günkü açıklamasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar"a kesmişti.

“Kudret bey ve arkadaşları sadece Cumhurbaşkanlığı seçimlerine takıldı”

Güncel çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunan Tatar, pandemi sürecindeki ülkedeki iyi yönetimden çok geride kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin konuşulduğunu belirten Tatar, bunları ‘gereksiz tartışmalar’ olarak nitelendirdi.

Tatar, “Pandemiyi de iyi yönettik, ne kadar da gereksiz tartışmalar yapılsa büyük manzaraya bakıldığı zaman her şekliyle hem iç hem dış meselelerde ortaya koyduğumuz duruş da bizim başarımızdır ama Kudret bey ve arkadaşları sadece Cumhurbaşkanlığı seçimlerine takıldı.” dedi.