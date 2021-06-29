Özgürgün: BU İŞLERİ BU NOKTAYA GETİREN ERSİN TATAR’DIR

Eski Başbakanlardan, Ulusal Birlik Partisi'nin eski genel başkanı ve uzun süredir, İstanbul'da yaşamasına rağmen Meclis'ten "istifa"sı partisi tarafından reddedilen Hüseyin Özgürgün, "KKTC siyasetinde son dönem yaşanan yanlışların faturasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar"a kesti.



Kıbrıs Postası TV’de, gazeteci Gökhan Altıner ile Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Özgürgün, yanlışların 2018 seçimleri sonrasında başladığını belirtti, "Dörtlü hükümet yanlıştı, ardından benim dokunulmazlığımın kaldırılması şartıyla kurulan UBP – HP Hükümeti, yanlıştı. Bu, partimin kendi kendine resmen bıçak sokması gibiydi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, neresinden bakarsanız bakın her yeri yanlış” dedi.

“Bu süreçte bana göre 3 kez erken seçime gidilmeliydi" diyen Özersay, şimdi de acil seçime gidilmesi gerektiğini belirtti, UBP'ye yönelik "müdahalelerin" sürdüğünü vurguladı..



Özgürgün, "Türkiye beni seviyor" gibi laflarla siyaset yapanlara UBP tabanının itibar etmemesini istedi, "Sen siyasetini doğru konular üzerine yap, severse sevsin, sevmezse sevmesin. Elçiliğin kapısını aşındırma, elçi senden randevu alsın, sana gelsin" dedi.





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