Tatar, Kazakistan'ın davet etmediği zirveyle ilgili AB ve güneyi suçladı

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Kazakistan'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 10. Yıl Dönümü Zirvesi'ne “KKTC”nin davet edilmemesiyle ilgili Kıbrıs’ın güneyini ve Avrupa Birliği’ni suçladı.

Yazılı bir açıklama yapan Ersin Tatar, çatışmacı bir dil kullanmayı tercih ederek, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni “kötü niyetli siyaset” yürütmekle suçladı, “Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin tehdit edildiğini” öne sürdü.

Ersin Tatar, açıklamasının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

“On yıllardır devam eden Rum zihniyeti teyakkuza geçmiş, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere haksız ve hukuksuz şekilde üye oldukları tüm uluslararası örgütler ve ülkeler nezdinde KKTC’ye uygulanan izolasyonda milim iyileşme olmaması adına canla başla verdikleri uğraşın dozunu arttırmışlardır. Rum liderliğinin bu kötü niyetli siyaseti, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletler nezdinde de, tehdit de dahil olmak üzere, çeşitli çevreleri kullanma vasıtasıyla yoğun şekilde devam etmektedir. "Türk Devri" temasıyla düzenlenen bu yılki zirveye bu nedenlerden dolayı katılım gösteremedik. Ama asla çıktığımız bu yoldan caymayacağız.”

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen zirveye, TDT'nin gözlemci üyeleri Türkmenistan ve Macaristan'ın liderleri davet edilirken, bir diğer "gözlemci üye KKTC"den hiçbir isim davet almadı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "Türk Devri" sloganıyla gerçekleşen zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu, "KKTC"nin TDT gözlemci üyeliğinin, "dünya tarafından tanınmanın ilk adımı" olduğunu iddia ediyordu.