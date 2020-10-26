Tatar-Erdoğan baş başa

“Ankara’nın açık müdahalesi” gölgesinde Cumhurbaşkanı seçildiği gündeme yansıyan Ersin Tatar, ilk ziyaretini de yine Ankara’ya yaptı.

İlk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Resmi Karşılama Töreni ile karşılanan Tatar daha sonra TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşmeye geçti.