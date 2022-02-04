Tatar, en geç 8 Şubat'ta hükümeti kurma görevini vereceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Ocak'ta gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından yeni bir hükümet kurulması için en geç 8 Şubat Salı günü görevlendirme yapacağını söyledi.

Tatar, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) çevrim içi katıldığı bir programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonu Türkiye'den döndüğünde Covid-19 testinin negatif olduğunu ancak ertesi gün grip olduğunu hissedip tekrar test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını belirten Tatar, grip olan herkesi test yapmaya çağırdı.

Tatar, "Ben 4 aşılı biri olarak süreci grip gibi geçiriyorum. Bu nedenle herkesi aşı olmaya çağırıyorum" dedi.

“Hastalığım devam ederse mektup yoluyla görevlendirme”

Covid-19 olmasının hükümet kurma sürecini etkilemeyeceğini ifade ederek, en geç 8 Şubat Salı görevlendirme yapacağını, hastalığının devam etmesi halinde ise bunu mektup yoluyla gerçekleştireceğini belirtti.

Hükümet kurma görevini, daha önce açıkladığı gibi, en fazla milletvekiline sahip Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'na vereceğini dile getiren Tatar, bir an önce temasların tamamlanıp halkın beklentisine yönelik bir hükümet kurulmasını temenni etti.

Tatar, partiler arasında uzlaşının kısa sürede sağlanmasının önemine işaret ederek, salgın ve ekonomik sıkıntılar konusunda zaman kaybetmeden adımlar atılması gerektiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, nasıl bir hükümet kurulması gerektiği konusunda yorum yapmasının doğru olmayacağını da belirterek, halkın verdiği mesaja dayalı, Meclis'te çalışabilecek bir modelin oluşması temennisinde bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kendini muhalefette gördüğünü, bu nedenle de diğer formüller üzerinde çalışılması gerektiği görüşünü dile getiren Tatar, sayıdan çok uyumlu çalışacak bir hükümetin önemli olduğunu söyledi.

"Her şey akıl yolu ve kamuoyu ile paylaşılarak çözülebilir"

Meclis'in sağlıklı çalışabilmesi için asgari bir rakamda anlaşılabileceğini belirten Tatar, mutlaka bir formülün ortaya çıkacağını vurguladı.

Tatar, kış aylarının geçmesiyle hafifleyecek salgın sonrasında ekonomik açıdan önemli gelişmeler yaşanacağını ifade ederek, Türkiye ile 2022 İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü'nün hazırlanması için bir an önce çalışılması gerektiğini aktardı.

Tatar, "Her şey akıl yolu ve kamuoyu ile paylaşılarak çözülebilir. Mali, sosyal, ekonomik tedbirleri herkesle görüşerek, toplumsal uzlaşı sağlayarak almalıyız. Bu en doğrusu olur" diye konuştu.