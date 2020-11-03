Tatar, Elcil’e dava açıyor: “Hakaret etti”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in Rum lider Nikos Anastasiadis’e hitaben basına yaptığı yazılı açıklamada yer alan ifadelerin “gerçek dışı iddialar ve hakaretler” olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı bu ifadeler nedeniyle yargıya başvuruyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil açıklamasında, Anastasiadis'e hitaben "Sn. Anastasiades AKP’nin memuru olmaktan gurur duyuyorum diyen Sn. Ersin Tatar ile masaya oturmaktan siz de gurur duyuyor musunuz?" diye sormuştu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in 2 Kasım 2020’de, Rum lider Nikos Anastasiadis’e hitaben basına yaptığı yazılı açıklama Cumhurbaşkanlığı hukukçuları tarafından incelenmiş ve içerdiği gerçek dışı iddialar ve hakaretler nedeniyle Elcil hakkında yasal yollara başvurulması kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İşte Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in dava konusu olan basın açıklaması:

3 Kasım tarihinde Sn. Nicos Anastasiades ve Sn. Ersin Tatar’ın toplum liderleri olarak bir sosyal etkinlikte buluşacakları basına yansımıştır. Bu konuda Sn. Anastasiades’in buluşacağı kişi hakkında yeterli bilgisi olup olmadığını sorgulamak istiyoruz.

Buna göre;

Sn. Anastasiades, buluşacağınız Sn. Ersin Tatar’ın İngiltere’de ağır dolandırıcılık masası tarafından Polly Peck davaları İle ilgili 2015 yılında hakkında tutuklama emri olduğunu biliyor musunuz? Sn. Anastasiades, Türkiye’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Emin Ateşağaoğlu tarafından 12 Temmuz 2000 tarihinde hazırlanan iddianamede fatura ve gümrük beyannamesinde tahrifat yaparak kasaplık koyun ihraç etmiş gibi gösterip vergi kaçırmaktan on üç kişi ile birlikte Sn. Ersin Tatar hakkında dava açıldığı ile ilgili iddialara hala daha cevap vermediğini biliyor musunuz? Sn. Anastasiades, Girne’de Kulaksız 5 sitesindeki dolandırıcılık olayında ipotekli araziye yapılıp İngilizlere satılan evlere el koyan Akfinans Şirketi’nin 2009’daki direktörünün Sn. Ersin Tatar olduğunu biliyor musunuz? Sn. Anastasiades, Kıbrıslı Türk gençlerin adadan göç etmesini hedefleyen “Göç Yasası’nı” geçiren ve savunanların en başında Sn. Ersin Tatar’ın olduğunu biliyor musunuz? Sn. Anastasiades, adamızın kuzeyindeki demografik yapıyı değiştirmek için yapılan sistematik nüfus aktarımı çerçevesinde en çok vatandaşlık dağıtan hükümetlerde Sn. Ersin Tatar’ın olduğunu biliyor musunuz? Sn. Anastasiades, “Rum-Yunan” ikilisi diye milliyetçi, şöven söylemler yaparak, insanları birbirine düşürmeye çalışanların başında Sn. Ersin Tatar’ın olduğunu biliyor musunuz? Sn. Anastasiades, Kıbrıslı Rumların 1974 yılında terk etme zorunda bırakıldığı, taşınmaz mallarına “ganimet” diye el koyan fakat Rumları istemeyenlerin başında Sn. Ersin Tatar’ın olduğunu biliyor musunuz? Sn. Anastasiades, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emri ve adamızın kuzeyindeki TC’nin asker sivil bürokratlarının organize etmesi ile 22 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen, Afrika Gazetesi linç olayının baş aktörleri ile resim çektirenin Sn. Ersin Tatar olduğunu biliyor musunuz? Sn. Anastasiades, Kıbrıs Türk toplumunun laik, demokratik karakterini değiştirmeye yönelik AKP’nin dini dayatmalarını yaymak için faaliyet gösteren tarikatların “höykürme ayinlerine” katılanların başında Sn. Ersin Tatar’ın olduğunu biliyor musunuz? Sn. Anastasiades, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden ve Avrupa Birliği’nden gelen Covid19 yardımlarının küçümseyip, dönemin Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı’ya “kaçakçı” muamelesi yapanın Sn. Ersin Tatar olduğunu biliyor musunuz? Sn. Anastasiades, AKP’li TC Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın emri ile yapılan “Maraş” provokasyonunun baş aktörünün Sn. Ersin Tatar olduğunu biliyor musunuz? Sn. Anastasiades, son yapılan seçimlerde AKP’li TC Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP hükümetinin açık maddi ve manevi desteği ile Kıbrıs Türk toplumunun iradesi gasp edilerek, meşru olmayan bir şekilde Sn. Ersin Tatar’ın toplum liderliği makamına oturtulduğunu biliyor musunuz? Sn. Anastasiades, Türkiye AB’ye girmeden, Kıbrıslı Türklerin AB’ye alınmasına karşı çıkıp, bizi AKP’nin siyasi rehinesi haline getirme söylemi yapanın getirenin Sn. Ersin Tatar olduğunu biliyor musunuz? Sn. Anastasiades, Kıbrıs Cumhuriyeti antlaşmalarında “Taksim ve Enosis” yasaklanmış olmasına rağmen, Sn. Ersin Tatar’ın “iki ayrı devlet” söyleminin tam da taksimi tanımlamaktadır. Adayı bölmenin bir suç olduğunu bilmenize rağmen, bölücülük yapan Sn. Ersin Tatar ile aynı masaya oturmaktan rahatsız olmuyor musunuz? Sn. Anastasiades AKP’nin memuru olmaktan gurur duyuyorum diyen Sn. Ersin Tatar ile masaya oturmaktan siz de gurur duyuyor musunuz?

Bizden söylemesi. Saygılarımızla.”