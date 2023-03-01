“Tatar da 5 bin dedi. İçimizi ferah tutalım! Ülke bayağı yönetiliyor!”

Ülkeye gelen depremzedelerin sayısına ilişkin hükümet nezdinde yapılan ‘tutarsız açıklamaları’ eleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “İçimizi ferah tutalım! Ülke bayağı yönetiliyor!” dedi.

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’un 3 bin 800 depremzede, Başbakan Ünal Üstel’in bin 500 depremzede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise 5 bin depremzede açıklamasına atıfta bulunan Erhürman, sosyal medya paylaşımıyla bu durumu eleştirdi.

Erhürman’ın açıklamasının tam metni şöyle:

“Gerçekten pes!

Bir saat kadar önce ülkemize gelen depremzedelerin sayısıyla ilgili Sn. Taçoy'un 25 Şubat'ta 3,800 rakamını dillendirmesinin ardından, Sn. Üstel'in bugün 1,500 demesini eleştirmiştim. Az önce Sn. Tatar'ın Gaziantep'te "5,000'e yakın" dediğini öğrendik.

İçimizi ferah tutalım! Ülke bayağı yönetiliyor!”