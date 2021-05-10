“Göstermelik toplantı, bu anlayışı reddediyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katıldığı bugünkü Meclis birleşimine katılmama gerekçelerini sıraladı, Tatar’ın Cenevre’de siyasi partileri bilgilendirmediğini söyledi.

Erhürman, Cenevre’de Tatar’ın sunduğu “önerileri” basından öğrendiklerini anlattı.

Erhürman, önerilerle ilgili haberlerin yayımlanmasından sonra Cenevre’de yapılan toplantıda haberlerin içeriğinin doğru olup olmadığının siyasi parti temsilcileri tarafından sorulduğunu ancak Cumhurbaşkanı’nın “bu haberin asparagas olduğu bilgisini” verdiğini belirtti.

“Oysa toplantının ertesi günü Kıbrıs Türk tarafı masaya gerçekten de altı maddelik bir öneri sundu ve Cenevre’de bulunan siyasi parti temsilcileri bu önerileri de basından öğrenmek zorunda bırakıldı” diyen Erhürman Tatar’ın "bir usta bir memleket" anlayışıyla ve "ben bilirim, ben yaparım, olur" tavrıyla hareket etme niyetinde olduğunu vurguladı.

Cenevre'de her şey olup bittikten sonra bugün yapılan olan "bilgilendirme toplantısının" CTP açısından hiçbir anlam ifade etmediğini kaydeden Erhürman "Toplantı göstermelik olmaktan öteye de geçmiyor. Katılacak siyasi parti ve milletvekillerine saygımız sonsuz. CTP olarak, ‘bir usta bir memleket’ anlayışını reddediyor ve bugünkü toplantıya katılmıyoruz” dedi.