'KKTC' Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Financial Times'ta yayınlanan ve "ırkçılık" söylemi ile gündeme gelen röportajı sonrasında "benim nerem ırkçı" diye sordu.



Tatar, ilgili röportajında "Kıbrıs’ta biri Rum ve Hristiyan biri Türk ve Müslüman olan iki ayrı halk olduğunu, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’yle, Kıbrıslı Rumların Yunanistan’la yakınlığı olduğunu" anlattığını savundu, bütün anlattıklarının içinden "ırk" kelimesini çekip kendisini "bombardımana" tutarak alay ettiklerini söyledi.

Kendisine ırkçı dediklerine işaret eden Tatar, “Benim nerem ırkçı?” diye sordu, “Benim adım Ersin Tatar yıllardır siyasetin içinde, her yerde, bütün yüreğimle çarpışan, Kıbrıs Türk halkının varoluşu için, Kıbrıs Türk halkının hakkını hukukunu menfaatini korumak için uğraşan bir siyasetçi” dedi.



Tatar şunları kaydetti:

“Söylediklerim açık ve nettir. Financial Times’a her zaman söylediklerimi söyledim ve geniş bir de yankı buldu. Orada dediğim, Kıbrıs’ta 60 yıldır iki ayrı halk, iki ayrı devlet, iki ayrı demokrasi olduğudur. Anlaşma olmasını istediğimi ama bir anlaşma olacaksa bunun devletten devlete olması gerektiğini söyledim. Artık federal temelde bir anlaşmanın olamayacağını, 60 yıldır bir netice alınamadığını, Kıbrıslı Türklere büyük haksızlıklar yapıldığını söyledim. Irkçılık bunun neresinde? Bir kere Kıbrıs’ın kuruluş anlaşmalarında da Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğu, Türklerin Müslüman ve Türk olduğu, Rumların ise Hristiyan olduğunu yazıyor.."



Tatar bu açıklamaları Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun ortaklaşa düzenledikleri “Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” konulu panelde yaptı.



Osmanlı yönetiminin hoşgörüsüne ve fetih sonrası yaşanan sürece işaret eden Tatar, farlı bir yol izlense Kıbrıs tamamen Türk adası olabilecekken, bugün Kıbrıslı Türklerin eşit egemenliğinin sorgulandığını söyleyen Tatar, bunu hazmetmenin zor olduğunu da dile getirdi.

Tatar Financial Times’a verdiği röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı

“Onlar Yunan ve Hristiyan, biz farklı bir ırkız. Biz Türkçe konuşuruz ve dinimiz İslam’dır. Ana vatanımız Türkiye’dir”

*Orijinal metin

Tatar: “Biz farklı bir ırkız, vatanımız Türkiye”

“Irk ayrımı üzerinden açıklama yapıyor, diyecek söz yok”