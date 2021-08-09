“Irk ayrımı üzerinden açıklama yapıyor, diyecek söz yok”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Financial Times'a verdiği röportajda Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünü anlatırken, din, millet ve ırk ayrımı üzerinden bir açıklama yaptığına dikkati çekerek tepki gösterdi.

Erhürman “Irk" kavramını asla kullanmayacağım ama KKTC'de farklı din, mezhep ve milletlerden insanlar bir arada yaşarken... Kıbrıs Türk halkının bir mensubu olarak bu açıklama karşısında duygularımı anlatacak söz bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

İşte Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı:

Sn. Tatar, Financial Times'a verdiği röportajda, herhalde federasyonun neden olamayacağını anlatmak için olsa gerek, "Onlar Yunan ve Hıristiyan. Biz ise başka bir ırkız" cümlelerini kullanmış.

Federasyona inanmayabilirsiniz ama onun neden olamayacağını anlatmak için, Financial Times gibi dünyada çok okunan bir yayın organında, Kıbrıs Türk halkı adına, bizim adımıza, din, millet ve hele de "ırk" ayrımı üzerinden bir açıklama yapmak... "Irk" kavramını asla kullanmayacağım ama KKTC'de farklı din, mezhep ve milletlerden insanlar bir arada yaşarken... Kıbrıs Türk halkının bir mensubu olarak bu açıklama karşısında duygularımı anlatacak söz bulamıyorum!!!

Tatar: “Biz farklı bir ırkız, vatanımız Türkiye”