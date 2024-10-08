Tatar apar topar adaya geliyor

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin dün sabah saatlerinden bu yana Meclis Başkanı’nı seçememesi gündemdeki tazeliğini korurken, park açılışı yapmak için Türkiye’ye giden Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar Meclis Genel Kurulu’nun toplanabilmesi için 16.10’da tarifeli bir uçakla adaya geri dönüyor.

Tatar’ın adaya gelmesiyle birlikte Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin Meclis’i toplayacağı ve UBP’nin Meclis Başkanlığı için aday gösterdiği Kutlu Evren’i yeniden Genel Kurul’un onaya sunacağı kulislerde konuşuluyor.

Tatar’ın adada olmamasından dolayı şu anda görevde olan Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı vekili olması sebebiyle Danışma Kurulu’nu toplayamamış, süreç iyice tıkanmıştı.