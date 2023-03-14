Taşkent’te araç yangını
Taşkent’te, park halinde bulunan NL 221 plakalı aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
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Taşkent’te, park halinde bulunan NL 221 plakalı aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen yangın bölge sakinleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu söz konusu aracın sağ ön lambası ile motor bölümündeki plastik aksamları tamamen yanarken, ısıdan dolayı ön camı patlayarak, ön kaputu zarar gördü.
Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.
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