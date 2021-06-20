Taşınmaz Mal Komisyonu’nda 5 bin 592 başvuru bekliyor

Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) kuruluşundan itibaren 17 Haziran 2021’e kadar 6 bin 853 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 5 bin 592’sine henüz yanıt verilemedi. Başvuruların henüz % 18’ine çözüm üretildi.



YENİDÜZEN’in uzmanlardan aldığı bilgiye gçre TMK’nın bugüne dek ödediği tazminatlar ile mülkiyet sorununun % 2’sinin çözümlendiği hesaplanıyor.

Komisyonun internet sitesindeki bilgilere göre, başvurulardan 1,227 tanesi dostane çözüm yoluyla ve 34’ü de duruşma yoluyla sonuçlandırıldı.

Komisyon, şu ana kadar başvuranlara mallarının bedeli olarak 318 milyon 197 bin 662 Sterlin tazminata karar verdi. Ayrıca, üç başvuru için iade, iki başvuru için takas ve tazminat, yedi başvuru için de iade ve tazminat kararı alındı. Komisyon, bir başvuru için çözümden sonra iade ve bir başvuruda da kısmi iade doğrultusunda karar verdi.

Kuzeyde 1 milyon 453 bin dönüm Kıbrıslı Rum mülkiyeti var.

Yine kuzeyde, Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu yasal mülkiyet ise 383 bin dönüm olarak hesaplanıyor.

2018’de Avrupa İstatistik Dairesi’nin yayınladığı son verilere göre Kıbrıslı Türklerin ise güneyde 455 bin mülkiyeti yer alıyor.

Taşınmaz Mal Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Xenides-Arestis v. Turkey davasında verdiği hükümler uyarınca, Taşınmaz Mal Yasası (67/2005 sayılı Yasa) tahtında kuruldu. 17 Mart 2006’da faaliyete geçen komisyon, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan mallarla ilgili talepler için etkin bir iç hukuk yolu oluşturmak amacıyla faaliyet yürütüyor.