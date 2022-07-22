Taşçıoğlu: Karar keyfi, kamu ve özeldeki emekçiyi birbirine kırdırma

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp -İş )Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, maaş kesintisine yönelik kararın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Taşçıoğlu, hükümetin hayat pahalılığı oranını asgari ücretlilere daha az ödemeye karar verip kamu ve özeldeki emekçileri ayrıştırma ve birbirine kırdırma yoluna girdiğini dile getirdi.

“Bu kesinti ile Asgari ücretlilere ve özeldeki emekçilerin gelirlerine yönelik bir iyileştirme yapacak mısınız?” diye soran Taşçıoğlu, bu karardan vazgeçilmemesi halinde hukuki yola başvuracaklarını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklama şöyle: Başbakan Üstel’in keyfi maaş kesintisi açıklaması kabul edilemez bir karardır. Pandemi sürecinde “Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Hakkını Ödeyemeyiz” dediniz. Ödemediniz. Pandeminin başlangıcından itibaren marketlerdeki fiyat kontrolü, denetimi ve istikrarını sağlayamadınız. Devalüasyon ve hayat pahalılığı karşısında yaptığınız astronomik akaryakıt, tüp gaz, elektrik ve temel gıda maddelerine yaptığını zamlar ile tüm emekçi halkı yoksulluğa ve yok oluşa ittiniz. Ekonomik krizin faturasını asgari ücretli, dar gelirli ve sabit gelirlilere ödetmeye kalkıyorsunuz. Öncelikle Hayat Pahalılığı oranını asgari ücretlilere daha az ödemeye karar verip kamu ve özeldeki emekçileri ayrıştırma ve birbirine kırdırma yoluna girdiniz.

Şimdi de 15000 TL üzerinde maaşı olan kamu görevlilerinin maaşlarına %20 kesinti yapacağınızı açıklıyorsunuz. Bu kesinti ile Asgari ücretlilere ve özeldeki emekçilerin gelirlerine yönelik bir iyileştirme yapacak mısınız? Oluşan hayat pahalılığını herkese yansıtmak zorunda olduğunuzu bildiğiniz halde yasalara aykırı olarak kanun hükmünde kararname ile çalışanların ve emeklilerin maaşlarını gasp etme yolunu seçiyorsunuz.

Sendikamız, gayrı yasal olan bu kesinti kararından vazgeçilmemesi halinde hukuki yol da dahil olmak üzere her türlü yasal eylem haklarını kullanmaktan geri durmayacaktır.