“Tasarrufunda 35 gram kokain bulundu”

Lefkoşa’da, Kermiya’dan Kıbrıs’ın kuzeyine geçen ve tasarrufunda 35 gram kokain bulunan şahıs tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran polis, Salı günü saat 17.00 sıralarında Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçen M.E. isimli şahsın kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 35 gram ağırlığında kokain ve üzerinde madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu kişisel kullanımı için aldığını ancak bu beyanın araştırılacağını söyledi.

Polis, uyuşturucunun analize gönderileceğini, emareler üzerinde parmak izi incelemesi de yapılacağını, yeni zanlıların ortaya çıkabileceğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 2gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.