“Tartüf 24” oyunu Girne’de başlıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yeni sezona “Tartüf 24” oyunuyla, Girne Belediyesi’nin düzenlediği Girne Festivali kapsamında 11 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.00’da Girne Amfi Tiyatroda başlıyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, mizah ustası Moliere’in yazdığı, büyük usta Nazım Hikmet’in uyarladığı “Tartüf 24” oyununu, Yaşar Ersoy’un çağdaş yorumu ve yönetimiyle sahneledi. 11 Eylül Çarşamba akşamı Girne Amfi Tiyatro’da sunulacak Tartüf 24 oyununu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularından unutulmaz kadın oyuncu olan ve tam bir yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız Işın Cem’e itaf edilmiştir.

Yeni sezonda “Tartüf 24” oyununda yeni bir Tartüf seyirciyle buluşacaktır. Yeni Tartüf rolünde İzel Seylani rol alarak seyirciyi selamlayacaktır. “Tartüf 24” oyununda politik güldürünün okları iki yüzlğü sahtekar yobazlara fırlatılıyor. İnsanları özellikle inançları üzerinden aldatarak din sömürüsü yaparak avcunun içine alıp, çıkar sağlamayı meslek edinmiş iki yüzlü sahtekar yobazları ve bu sahtekar yobazlara körü körüne inananları, komedinin eleştirel dili ile, çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor.

Oyun, Girne’den sonra 18 Eylül Çarşamba akşamından itibaren her Çarşamba saat 20.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda seyirciye sunulacak. Biletler, biletinial.com adresinden ve gişeden satılmaktadır. Daha geniş bilgi 22-78782 numaradan temin edilebilir.