Tartıştığı kişiyi yaraladı

Mağusa’da, bir işletme içerisinde, bu sabaha yakın, aralarında yaşanan tartışma sonucu 27 yaşındaki O.F.Ç, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Uğur İlgun’u kalça, kol, sırt ve karın kısımlarından ağır şekilde yaraladı.

Olay sonucu yaralanan Uğur İlgun, Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. O.F.Ç’nin tutuklandığını kaydeden Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.