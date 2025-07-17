Tartıştığı iş arkadaşının burnunu kıran zanlı teminata bağlandı

Lefkoşa'da Kermiya bölgesindeki Millet Bahçesi içerisinde kavga ettiği iş arkadaşının burnunu kıran M.A. “vahim zarar” suçundan tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Kermiya’da Millet Bahçesi içerisinde bulunan kütüphane inşaatında çalışan zanlının, iş nedeniyle yaşanan tartışma sonucu aynı yerde çalışan İ.H.’ye sol eliyle yumruk attığını ve İ.H.’nin burnunun kırılmasına sebep olarak onu vahim şekilde yaraladığını açıkladı.

Polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesinde burun boğaz bölümünde doktor kontrolünden geçirilecek burnunda kırık olduğuna dair rapor temin edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına haftada bir gün ispat-vücut yapmasına 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.