Tartışmalı gala yapıldı

Devrim DEMİR

Günlerdir kamuoyunda tartışılan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin gala gecesi dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Gala gecesi öncesi polis ve özel harekat birimleri bölgede olağan üstü önlemler aldı. Girişte polis detektörle gelen misafirlerin üzerini aradı.

İsim listesine göre alındılar, PCR ibraz ettiler

Geceye gelenler isim listesine göre salona kabul edildi. İsim ve güncel PCR testi şart koşuldu.

Bakanlar katıldı

Tartışma yaratan gala gecesine tüm Bakanların yanı sıra Meclis Başkanı ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'da katıldı. Geceye ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

100'e yakın araçla geldi

Adaya dün gelen Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a Başbakan Ersan Saner ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşlik etti.

Oktay'a yaklaşık 100 araç eşlik ettiği gözlemlendi. Dizinin tanıtımı 2 saat sürdü.

CTP Gençlik Örgütü ihbar etti

Öte yandan CTP Gençlik örgütü gala gecesinin organizasyonunu pandemi kurallarının ihlali nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü’ne ihbar etti. CTP Gençlik sosyal medyada paylaştıkları görsellerde, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na atıf yaparak, Üst Komite’nin, 26 Mart tarihli kararına dikkat çekti. Karardaki eylem, miting ve törenlerin kapalı alanlarda yapılmamasının uygun görüldüğünü anımsattı.

Fotoğraflar: Burçin Aybars