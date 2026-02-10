Tartışmalara yol açan tasarı oy çokluğu ile Genel Kurul’da

TC ile KKTC hükümetleri arasındaki “fiber optik altyapısının geliştirilmesine yönelik” protokolün onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin onay yasa tasarısı, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi tarafından oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk edildi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi dün saat 15.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, gündeminde bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Kamu Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği ve Telekomünikasyon Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite toplantısında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Devrim Barçın, Salahi Şahiner, Sami Özuslu, Erkut Şahali, Asım Akansoy ve Teberrüken Uluçay ile Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da hazır bulundu.