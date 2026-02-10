“Emeğin, emekçinin yanındayız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler Ektam Kıbrıs Ltd.’de başlatılan eyleme destek belirtti.

TDP’den verilen bilgiye göre, Çeler, Ektam Kıbrıs Ltd.’nin Korkuteli’ndeki fabrikası önünde Devrimci İşçi Sendikaları’na bağlı Emek-İş Sendikası çatısı altında örgütlenen ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) talebiyle sendikalaşan 39 çalışanın, işten çıkarılmak istendiği gerekçesiyle süren eylemde konuştu.

Emekçilerin sendikalaşmasının anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Çeler, bu nedenle işten çıkarma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şirketin bu hakkı engellemeye yönelik adımlarının hem hukuka hem de toplumsal barışa zarar verdiğini söyleyen Çeler, eylem alanında yapılan bazı uygulamalara dikkat çekerek, başka firmalara ait personelin bu süreçte çalıştırılmasının yasal sorunlar doğuracağını kaydetti.

Çeler, çalışma izinleri ve yetkiler konusunda Çalışma Dairesi Mağusa Şubesi’nin sürece müdahil olması gerektiğini kaydederek, yasaya aykırı herhangi bir faaliyetin tespit edilmesi halinde bunun engellenmesinin kamu sorumluluğu olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın uzlaşıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini ancak uzlaşının sağlanamaması halinde Bakanlığın, firmanın yurt dışından yabancı işçi getirme girişimlerine izin vermeme yetkisini kullanabileceğini belirten Çeler, “Bakan olsaydım, bu yetkiler kullanıldıktan sonra çözüm yine sağlanamazsa, Kıbrıs Türk toplumuna bu firmanın ürünlerine yönelik boykot çağrısı yapardım” dedi.

Emekçilerin ekmek teknesinin ve üretimin zarar görmemesi için sağduyunun korunması gerektiğini vurgulayan Çeler, önceliğin çözüm olduğunu belirtti. Çeler, Kıbrıs Türk halkının güçlü bir mücadele geleneği olduğuna işaret etti.

Verilen desteğin siyasi bir amaç taşımadığını söyleyen Çeler, emeğin yanında durmak ve şirketin de korunmasını istediklerini belirtti.

Çalışma izinlerini yasal şekilde yapan, maaşları eksiksiz ödeyen ve yatırımlarını gerçek ücretler üzerinden gerçekleştiren bir şirkette, sendikalaşmadan korkulmasını anlamlı bulmadığını söyleyen Çeler, “Vergiler, yatırımlar ve maaşlar yasaya uygunsa, sendikalaşma bir tehdit değildir. Eğer korku varsa, ortada sorgulanması gereken başka sorunlar vardır” dedi.