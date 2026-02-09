“Toplu işten çıkarma girişimi incelenecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, emekçilerin sendikal hakları için başlattığı grevle ilgili olarak Ektam LTD. önünde açıklama yaptı.

Hasipoğlu, devam eden grev sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Sabah saatlerinde ön görüşme yaptıklarını belirten Hasipoğlu, bu aşamadan sonra muhataplarının sendika olduğunu ifade etti.

Açıklamasında işveren tarafının sendikalaşma konusuna sıcak bakmadığını dile getiren Hasipoğlu, Anayasa’nın sendikalaşma hakkını güvence altına aldığını vurguladı. “Özelde sendikalaşma olamaz diye bir şey yok” diyen Hasipoğlu, toplu işten çıkarma girişimlerinin de inceleneceğini kaydetti.

Bakan Hasipoğlu, emekçilerin haklarını gözetmek zorunda olduklarını belirterek, uzlaşılmaması için bir neden bulunmadığını söyledi. Emekçilerin haklarını savunmasının doğal olduğunu ifade eden Hasipoğlu, toplu işten çıkarmayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Süreci arabulucu olarak yürüttüğünü belirten Hasipoğlu, yürütülen süreci uzlaşıyla sonuçlandırmak istediklerini ve sürecin çok uzun sürmesini istemediklerini söyledi. Hasipoğlu, işveren kesimine her türlü uyarının yapıldığını da sözlerine ekledi.