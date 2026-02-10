YDÜ Uluslararası Fotoğraf Günleri’nin onuncusu, 21–24 Mayıs’ta yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) 1999 yılından 2019 yılına kadar dokuz kez gerçekleştirdiği Uluslararası Fotoğraf Günleri’nin onuncusu, 21–24 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

İletişim Fakültesi Kompleksi’nde yer alacak etkinliğin konusu “Görmenin Geleceği – İmgenin Dönüşümü” olarak belirlendi.

“Görmenin Geleceği – İmgenin Dönüşümü” Teması

Organizasyon Komitesi Başkanı Uzman Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel’in verdiği bilgiye göre, “Görmenin Geleceği – İmgenin Dönüşümü” başlığı altında düzenlenen Yakın Doğu Üniversitesi 10. Uluslararası Fotoğraf Günleri; görüntünün geleceğine ilişkin soruların sorulmasıyla, fotografik imgenin değişim ve dönüşümünü geniş bir perspektifle ele alarak kolektif bir tartışma zemini oluşturmayı hedefliyor.

Fotoğrafın Anlamı ve Görsel Kültür Tartışmaları

YDÜ Fotoğraf Günleri’nin, fotoğrafın yalnızca nasıl üretildiğinin değil, aynı zamanda nasıl anlamlandırıldığının da tartışmaya açıldığı bir platform olduğuna işaret eden Yüksel, fotoğraf sanatçılarını, akademisyenleri ve görsel kültürle ilgilenen tüm çevreleri bu ortak düşünme alanında buluşmaya davet etti.

Analogdan Yapay Zekâya Görüntünün Dönüşümü

Fotoğraf üretimindeki değişim sürecinin yalnızca teknik olmadığını aynı zamanda görsel düşünme, üretim ve algı biçimlerinde sürekli bir kırılma olduğunu vurgulayan Yüksel “Bu dönüşüm analog fotoğrafın fiziksel ve kimyasal süreçlerinden dijital görüntünün piksel birimlerine, genel olarak yapay zekâ destekli üretim ve algoritmik görme biçimlerine uzanıyor” ifadelerini kullandı. Fotoğrafın artık yalnızca insan gözünün ve kamerasının ürünü olmadığını belirten Yüksel, veri, yazılım ve teknik seçeneklerle biçimlendirilmiş hibrit bir görüntüye dönüştüğünü söyledi. İzleyicinin imaj algısına da değinen Yüksel “Post-fotoğraf, algoritmik görüntüleme, yapay zekâ ile görüntü üretimi, görsel dolaşım ve tüketim pratikleri, izleyici algısındaki dönüşüm ve etik tartışmalar bu etkinliğin ana hatları dâhilindedir” şeklinde konuştu.

Başvuru takvimi yakında açıklanacak

YDÜ 10. Uluslararası Fotoğraf Günleri ile ilgili katılım koşulları ve başvuru takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.