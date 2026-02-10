Slovenya'da, yüksek başarılı bilgisayarla donatılmış "Slovenya Yapay Zeka Fabrikası" açıldı.

Slovenya Radyo ve Televizyonu'nun (RTV) haberine göre, şirketler, araştırma kuruluşları ve kamu sektörü kullanıcılarına yapay zeka geliştirmeye yönelik kilit hizmetler sunması hedeflenen fabrikanın açılışını Slovenya Başbakanı Robert Golob yaptı.

Açılışta konuşan Golob, yapay zeka konusunda geride kalmamak için çalıştıklarını belirterek, fabrikanın bu konuda kendilerine yardımcı olacağını kaydetti.

Golob, fabrikadaki "süper bilgisayarın" sadece bilim insanlarına değil, sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok kesime açık olacağını vurgulayarak, "Asıl ihtiyaç, bu bilginin kullanılabileceği koşulların oluşturulması ve ekonomiye aktarılması. Yeni yapay zeka fabrikası ile süper bilgisayarın en büyük avantajı da bu noktada ortaya çıktı. Fabrika bünyesinde kurulacak ulusal bir üretken yapay zeka platformu aracılığıyla vatandaşlara erişim sağlanması seçeneğini de değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu'nun Slovenya Temsilciliği Başkanı Jerneja Jug Jerse ise "Slovenya Yapay Zeka Fabrikası"nın açılışının yalnızca Slovenya için değil, tüm Avrupa Birliği (AB) için önemli olduğunu belirtti.

Jerse, fabrikanın AB genelinde kurulmakta olan yapay zeka fabrikalarından biri olduğunu da aktardı.

Slovenya ve Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamalarını geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Euro HPC'nin ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında, yapay zeka ekosisteminin gelişmesi, sanayi, kamu ve bilim alanlarında yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.