Erhürman, New York’a hareket etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere New York’a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, saat 09.50’de ülkeden ayrıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşme yarın New York saatiyle 12.15, Kıbrıs saatiyle ise 19.15’te gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman’a New York ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Diplomasi ve Dışilişkiler Danışmanı İpek Borman ve Basın Sorumlusu Tünay Mertekçi eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri ile yapılacak görüşmede, Kıbrıs sorunu yanısıra güncel ve bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erhürman, temaslarının ardından 12 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da adaya dönecek ve Ercan Havalimanı’na varışının ardından bir basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ı, Ercan Havalimanından, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililer uğurladı.