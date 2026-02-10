“Gemikonağı Deresi’ni kaplayan foseptik kirliliği üç aydır olduğu gibi duruyor”

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, Gemikonağı Deresi’ni kaplayan foseptik kirliliğinin üç aydır devam ettiğini belirterek, Lefke halkının artık laf değil, acil ve somut bir müdahale beklediğini kaydetti.

Dayıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, derneğin konuyu defalarca gündeme taşıdığını hatırlatarak, “Kaynağı hâlâ tespit edilemeyen bu atık, dereyi tamamen kaplamış durumda ve Lefke halkı her gün ağır bir çevre felaketinin içinde yaşamaya mahkum ediliyor” dedi. Dayıoğlu, sorunun, Lefke Belediyesi’nin bilgisi dâhilinde olmasına rağmen, üç aydır tek bir adım atılmadığını ileri sürdü.

Vatandaşların şikâyetleri üzerine dernekten üç temsilcinin, Tüfekçi Sitesi’nin yanındaki dere yatağında inceleme yaptığını ifade eden Dayıoğlu, “Yapılan incelemelerde, konunun Lefke Çevre Dairesi’ne bildirildiği ve Lefke Belediyesi’ne bir ay önce resmi ihbar mektubu verildiği tespit edildi” dedi.

“Ciddi sağlık riskleri doğuruyor”

Foseptik atıkların dereye karışmasının yalnızca kötü koku ve görüntü kirliliği yaratmadığını aynı zamanda ciddi sağlık riskleri doğurduğunu ifade eden Dayıoğlu, şunlara dikkat çekti:

“Foseptik, E.coli, Salmonella ve Hepatit A gibi ciddi hastalıklara yol açabilen mikroorganizmalar barındırabilir. Yaydığı ağır koku ve metan, özellikle çocuklar, yaşlılar ve astım hastaları için risk oluşturur. Kirli su, sivrisinek ve haşere popülasyonunu artırarak, bulaşıcı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlar. Foseptik sızıntısı, tarım alanlarını ve içme suyu kaynaklarını tehdit eder.”

Sorunun üç aydır devam ettiğini yineleyen Dayıoğlu, bölge halkının, hem çevre hem sağlık açısından büyük risk taşıyan bu durumun neden hâlâ çözülmediğini sorguladığını belirtti.