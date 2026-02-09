Başbakan’ın “usulsüzlük” sözleri kendi personelini bile şaşırttı

Başbakan Ünal Üstel’in Meclis kürsüsünde sarf ettiği “Usulsüzlüklerin önünü hep açtık” sözleri, kamuoyunda olduğu kadar Başbakanlık personelinde de kafa karışıklığı yarattı. İtiraf niteliği taşıyan bu “dil sürçmesi”, Üstel’in resmi Facebook hesabında kısa süre içinde üç kez değiştirilerek düzeltildi.

Bugünkü Meclis Genel Kurulu toplantısında, CTP ve bağımsız milletvekillerinin sunduğu erken seçim önerisi görüşülürken, CTP lideri Sıla Usar İncirli’nin hükümetle ilgili devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına dikkat çekmesi üzerine kürsüye çıkan Başbakan Üstel, “Usulsüzlüklerin önünü kapatmadık. Hep açtık” ifadelerini kullandı.

Bu sözleriyle gündeme gelen Üstel, daha sonraki konuşmasında “usulsüzlüklerin araştırılmasının önünü açtıklarını” söyleyerek sözlerini düzeltmeye çalıştı. Ancak Meclis Genel Kurulu’nda yükselen kahkaha sesleri, Meclis TV canlı yayınına bile yansıdı.

Üstel’in bu açıklamaları, kendisinin sosyal medya hesaplarını yöneten Başbakanlık çalışanlarını da tereddütte bıraktı. Başbakan’a ait resmi Facebook hesabında yapılan paylaşım, yaklaşık bir saat içinde üç kez düzenlendi. Bu durum, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatinden kaçmadı.

Söz konusu paylaşımda ilk olarak Üstel’in Meclis’te kullandığı ifadeler yer aldı. Ardından metin sadeleştirildi ve son olarak “usulsüzlüklerin araştırılmasının önünü kapatmadık” ifadesiyle yeniden düzenlendi.

‘Facebook Düzenleme Geçmişi’ eklentisine göre paylaşımlar şu şekilde değiştirildi:

16.50: “Usulsüzlüklerin önünü kapatmadık. Hep açtık. Çalışılsın, varsa bir şey hesap sorulsun.”

18.10: “Usulsüzlüklerin önünü kapatmadık.”

18.12: “Usulsüzlüklerin araştırılmasının önünü kapatmadık.”