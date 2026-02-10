“Plansızlık, ihmalkârlık, yönetenlerin beceriksizliği”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), kamusal sağlıkta mesai saatlerinin yetersiz olduğunu ancak sağlık sistemindeki derin sorunların yalnızca mesai artırımıyla çözülemeyeceğini vurguladı. Birlik, plansız nüfus artışı, sistemsizlik ve yıllardır atılmayan adımların sağlık hizmetine erişimi giderek zorlaştırdığını belirtti.

KTTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamusal sağlıkta mesai saatlerinin artırılması gerektiği konusunda hem kamu hem özelde çalışan hekimlerin ortak görüşte olduğu ifade edilirken, sorunun çok daha yapısal olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Sağlıktaki derin sorunların çözümü yalnızca mesai saatlerini artırmakla çözülebilecek kadar basit değildir” denildi.

Birlik, sağlık sisteminin basamak hekimliği esasına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, bireylerin ikamet ettikleri yerlere yakın, yeterli altyapı ve personele sahip, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini önceleyen merkezlerde hizmet alabilmesinin sağlanması çağrısında bulundu. Bu sayede merkez hastanelerin de rahatlatılacağı ifade edildi.

İkinci basamak hastanelerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Girne ve Güzelyurt hastanelerinin yıllardır tamamlanamadığına işaret edildi. Güzelyurt Hastanesi’nin Şubat ayında biteceğinin söylenmesine rağmen bunun gerçekleşmediği hatırlatılarak, “Demek ki söylenmeyen tek şey hangi yıl olduğuydu” ifadeleri kullanıldı. Hastanelerle ilgili kamuoyuna yansıyan rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ise şeffaf ve ciddi biçimde araştırılması istendi.

Lefkoşa özelinde yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin planlamasının, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin sistemde kalacağı şekilde yeniden ele alınması gerektiği belirtilirken, gerçek nüfusa göre yatak, ameliyathane ve altyapı planlaması yapılması ve Nalbantoğlu Hastanesi’nin yenilenme sürecine ivedilikle başlanması çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca, yeni Lefkoşa ve Pamuklu hastanelerinin KKTC’nin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin yatırımları olduğu vurgulanarak, mevcut hükümetin icraatı gibi sunulmaması gerektiği ifade edildi.

Uzun yıllardır tartışılan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine de değinilen açıklamada, TC–KKTC protokollerinde yer alan GSS’nin güçlendirilmiş bir kamu sağlık sistemi ve etkin denetimle hayata geçirilmesi gerektiği kaydedildi. Birlik, “Yerli, bizim, Kıbrıs’ın kuzeyine uygun adalı bir GSS kurulmalıdır” görüşünü dile getirdi.

Mesai konusuna da ayrıntılı biçimde değinen KTTB, sağlık alanındaki çalışma koşullarının diğer kamu kurumlarından farklı ve çok daha ağır olduğuna dikkat çekti. Nöbetler, icaplar, nöbet sonrası dinlenme olmaksızın çalışmaya devam edilmesi, kadrosuz ve yasaya aykırı çalıştırma, bazı branşlarda hekim eksikliği, yeni uzmanların eğitim ve hastalık izinlerinin kısıtlanması ile bazı alanlarda 365 gün kesintisiz icapçı olma zorunluluğunun hekimlerin mesai gerçeği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, hekimlerin sorununun yalanlarla ve uydurma maaşlarla ilan edilen para değil, hakları ve mesleki itibarları olduğu ifade edilerek, hekimleri hedef alan ve hekim düşmanlığını körükleyen açıklamaların kabul edilemez olduğu belirtildi.

KTTB, sağlık sisteminin bütüncül bir anlayışla eş zamanlı olarak yeniden düzenlenmesi, yıllardır sürüncemede bırakılan yatırımların tamamlanması ve sağlık alanının siyasal emellere ve popülist adımlara kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı. Açıklamanın sonunda, meslektaşlara yönelik haksız ve seviyesiz saldırılar kınanarak, bu mücadelede Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve kamuda zor koşullarda çalışan tüm hekimlerin yanında olunduğu kamuoyuna duyuruldu.