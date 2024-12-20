"Tarıma ayrılan bütçe yetersiz"

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Tarım Bakanlığı'na ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu kaydetti. “Geçtiğimiz yıl bütçenin yüzde 3,85'ini tarıma ayrılmış görmüştük ve eleştirmiştik niye bu kadar düşük diye ama bu yıl bakıyoruz yüzde 3,12'lik bir pay tarıma ayrılmış.” diyen Şahali, bir önceki yıla göre bütçesinin yüzde 0,62 küçüldüğünü dile getirdi.

Tarımın en üst düzeyde ele alınması ve bir politika çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini kaydeden Şahali, Bakanlığa ve bağlı dairelere gerekli personel ve altyapı desteğinin sağlanması gerektiğini anlattı.

Tarım Dairesi’nde ciddi bir insan kaynağı eksikliği olduğunu ifade eden Şahali, mühendis kadroları ve teknik kadrolar başta olmak üzere gerekli eksikliğin tamamlanmasını istedi.

Nitelikli insan kaynağı sağlandığı takdirde Tarım Dairesi’nin çok daha verimli şekilde çalışabileceğini belirten Şahali, Daire faaliyetlerinin tarım açısından önemine işaret etti.

Ürün envanterinin ortaya çıkarılması ve güncel tutulması açısından Tarım Dairesi’nin önemine işaret eden Şahali, “Eğer bu konuda gerekli çaba ortaya konabilmiş olsaydı örneğin patates konusunda yaşananların önlenmiş olacaktı.” dedi.

Bu durumun patateste ya da diğer ürünlerde bir kez daha yaşanmaması için önlemlerin alınması ve stratejilerin hayata geçmesi gerektiğini anlatan Şahali, ürünlerin kalitesine ve dönemine göre fiyatlandırılması gerektiğini anlattı.

Hayvancılığa da değinen Şahali, Hayvancılık Dairesi’nde de yeterli insan kaynağı bulunmadığını ifade etti. Şahali Hayvancılık Dairesi’nin eğitsel faaliyetlerinin önemine değindi.

Ete odaklı bir politikanın yeterli olmadığını, süt konusuna da eğilmek gerektiğini ifade eden Şahali, organize hayvancılık bölgelerine de değindi, “Birbirinden ayrılabilen, hastalık yayılım kontrolü sağlamaya yardımcı olabilen hayvancılık bölgelerimiz olsaydı, belki de bu konuya harcadığımız kaynak çok daha minimal düzeye olabilirdi.” dedi.

“Dünyanın en pahalı sularından birine sahibiz çünkü ithal ediyoruz” diyen Şahali, “Dolayısıyla aslında yaşam kaynağımız doğrudan Türkiye'den borularla getirilen suya dayandırılmış vaziyettedir. Su İşleri'nin bu bağlamda 24 saat alarm pozisyonda olması lazım.” dedi. Şahali buna rağmen Dairenin mühendis başta olmak üzere personel eksikliği yaşadığını anlattı.

Su kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasının önemine işaret eden Şahali, Türkiye'den gelen suyun Güzelyurt ovasında en verimli ve en etkin şekilde kullanılmasının önemine işaret etti.

Veteriner Dairesi’nde personel eksikliği yanında araç eksikliği de yaşandığını belirten Şahali, bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini anlattı.

“Veteriner Dairesi kısıtlı imkanlarla ciddi işler çıkarmaya çalışıyor ama keşke siyasetin üzerlerine gölge etmediği bir düzeyi yakalayabilmiş olsalardı.” diyen Şahali, bazı mezbahaların denetlenmediğini iddia etti.

Şahali konuşmasında hayvan hastalıklarıyla mücadele için önleyici programların önemine değindi.

Şahali çam kese böceği konusunda atılması gereken adımların atılıp atılmadığını da sordu.

“Devlet Üretme Çiftliği kaderine terk edilmiş vaziyette, hiçbir yenilikçi arayışımız yok.” diyen Şahali babutsa konusunda gerekli adımların atılmasını da istedi.