Tarım Dairesi’nden zeytin ve zeytin ürünleri işletmeleri için duyuru

Tarım Dairesi, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası uyarınca zeytin ve zeytin ürünleri işletmecilerinin kayıt zorunluluğu bulunduğunu duyurdu.

Tarım Dairesinden yapılan açıklamada, 38/2023 sayılı "Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası" ve bu yasa altında çıkarılan "Zeytin ve Zeytin Ürünlerinin Resmi Kontrolleri ile Kayıt ve Onayına İlişkin Tüzük” uyarınca zeytin ve zeytin ürünleri işletmelerinin kayıt ve onay almak zorunda olduğu belirtildi.

Yasa yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette olan işletmelerin yetkililerinin, gerekli belgelerle en yakın Tarım Dairesine 7 Temmuz’a kadar başvuru yapması gerektiği kaydedildi.

Yeni kurulacak olan işletmelerin ise 7 Temmuz’a kadar Tarım Dairesi Müdürlüğü’ne kayıt yaptırması gerektiği belirtildi.

Konu ile ilgili detaylı bilgi internet üzerinden ''tarimdairesi.gov.ct.tr'' veya en yakın Tarım Dairesinden edinilebilir.