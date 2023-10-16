Tarım Bakanlığı’na ait resmi Facebook sayfasında cinsel içerikli video paylaşıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ait resmi Facebook sayfasında, “Sevimli, masum, liseli kız” adı altında cinsel içerikli bir video paylaşıldı.

Sayfanın söz konusu paylaşımı, sosyal medyada gündem maddesi halini aldı. Yaklaşık 1 saattir yayında olan ve kaldırılmayan video ile ilgili bakanlıktan henüz resmi bir açıklama gelmedi.