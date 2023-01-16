Tarım Bakanlığı: "Geçitköy göletinden dere yatağına kontrollü şekilde su bırakıldı"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Geçitköy göletinden dere yatağına kontrollü bir şekilde su bırakıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağışlardan dolayı Geçitköy göletinden Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kontrollü bir şekilde dere yatağına su bırakıldığı bildirildi.