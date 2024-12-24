Tarım Bakanlığı buğday ödemelerinin başladığını duyurdu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, buğday yetiştiricilerine ödemelerin başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024’te 542 üreticiden 14 bin 413 ton sert ve yumuşak buğday alındığı, üreticilere teslim ettikleri buğday karşılığında 152.7 milyon TL ödeneceği kaydedildi. Üreticilerin ödemelerini ürünlerini teslim ettiği şubelerden alabileceği kaydedildi.