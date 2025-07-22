“Tarım Bakanı hayal kırıklığıdır, üretici yalnız, sektör çıkmazda”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, tarım ve hayvancılık sektörünün tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’u sert sözlerle eleştirdi. Bakanın yaklaşık iki yıldır görevde olmasına rağmen sektör adına somut hiçbir adım atmadığını ifade eden Onalt, “Tarım Bakanı hayal kırıklığıdır, üretici yalnız, sektör çıkmazdadır” dedi.

“Bakanlık sadece laf üretti, çözüm üretmedi”

Yazılı açıklama yapan Onalt, artan yem, ham madde, elektrik ve işçilik maliyetleri karşısında üreticinin nefessiz kaldığını vurguladı. “Hayvancılık sektörü çökerken, bakanlık sadece laf üretmiş, çözüm üretmemiştir” diyen Onalt, görüşmelerde sürekli aynı söylemlerin tekrarlandığını ve sürdürülebilir tarım politikaları adı altında vizyonsuzluk sergilendiğini belirtti. Onalt, bunun sektörü iflas noktasına getirdiğini dile getirdi.

“Bölücü ve zararlı uygulamalarla sahte kutuplaşma yaratılıyor”

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’un uygulamalarının yalnızca yetersiz değil, aynı zamanda bölücü ve zararlı olduğunu ifade eden Onalt, “Sektörün paydaşları olan İmalatçılar Birliği ve Kasaplar Birliği kamuoyuna yanlış bilgiler servis etmektedir, sektör içinde yapay bir kutuplaşma yaratılmak istenmiştir. Tarım Bakanı da bu söylemler karşısında suskun kalmaktadır” dedi.

“Tarım Bakanlığı ve hükümetin yapamadığını biz yapıyoruz”

Hayvancılar Birliği olarak artık sessiz kalmayacaklarını belirten Onalt, “Halkımızın uygun fiyatlarla et ve süt ürünlerine erişimini sağlamak için kendi kaynaklarımızla harekete geçiyoruz” dedi. Çiğ sütteki pazarlama sıkıntıları, mevsimsel süt dalgalanmaları ve üç-beş imalatçı tarafından yapılan ihracatlara sağlanan milyonlarca liralık navlun desteğini eleştiren Onalt, kaynakların yerli üretim ve halkın tüketeceği ürünler için sübvansiyona aktarılması gerektiğini belirtti.

“Et tazmin noktaları kurmaya hazırız”

Süt fazlalığını işlemek, katma değer yaratmak ve ülke gıda güvenliğini korumak için süt tozu üretim tesisi kurmak adına fizibilite çalışmalarına başladıklarını söyleyen Onalt, “Tarım Bakanına rağmen, üreticiden tüketiciye doğrudan uygun fiyata et satılması için et tazmin noktalarını hayata geçirmeye hazırız” dedi.

“Üreticiyle halkı karşı karşıya getirme niyeti var”

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’un göreve gelirken üreticiden biri olma umuduyla desteklendiğini ancak geldiği noktada üreticiyi yıkan bir hayal kırıklığına dönüştüğünü belirten Onalt, “Yeşertmesini beklediğimiz üretim, onun yönetimi altında kurumuş, kökünden sökülmeye çalışılmaktadır” diye konuştu.

Hayvancılar Birliği’nin ülkenin üretim gücünü savunmaya devam edeceğini söyleyen Onalt, “Bu mücadele sadece hayvancının değil, halkın sofrasını koruma mücadelesidir. Hayvancılık sektörü sahipsiz değildir” diye konuştu.