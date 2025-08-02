Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) 39. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Genel Kurul’un açılışında konuşan CTP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Tarihimizde ilk defa bu kadar ciddi beyin göçü veriyoruz” dedi, “Dışarıya beyin göçü varken, içeride nitelikli iş gücü sorunu var. İçeride de çok hızlı bir emek piyasasının yabancılaşması, yani Türkçe konuşmayan bir emek piyasası sürecinin içindeyiz” vurgusu yaptı.

Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, Sanayi Odası’nın verileri üzerinden konuşarak, ülkede ihracatın ithalatı karşılama oranın yüzde altı olduğunu, ancak diğer ada ekonomilerinde bu oranın yüzde 40’lar seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Erhürman, yüzde altı oranındaki ihracatın 176 milyon dolar civarında olduğunu vurgulayarak, “Bizim yüzde 35’lere ulaşmamız için 1 milyar dolar ihracat yapmamız gerekiyor. Bu sanayide ne kadar arzu ettiğimiz noktanın dışında olduğumuzu gösteren birinci rakam.” ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs’ın 138 ülkeye ihracat yaptığını aktaran Erhürman, “Biz ise 18 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu 18’lik ülke arasında Türkiye Cumhuriyeti yüzde 70’lik bir aslan payını tutuyor, yüzde 10 da Yeşil Hat üzerinden Kıbrıs’ın güneyine yaptığımız ihracat, geriye kalan devede kulak diyebileceğimiz bir oran.” dedi.

Erhürman, girdi maliyetlerinin büyük sıkıntı yaşattığını söyleyerek, girdi maliyetlerinin başında personel ve enerji giderleri geldiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

“Çok çarpık bir işgücü piyasasıyla karşı karşıyayız. Tarihimizde ilk defa bu kadar ciddi beyin göçü veriyoruz. Dışarıya beyin göçü varken, içeride nitelikli iş gücü sorunu var. İçeride de çok hızlı bir emek piyasasının yabancılaşması, yani Türkçe konuşmayan bir emek piyasası sürecinin içindeyiz.”

Erhürman, konuşmasında elektrik teşviki konusunda da konuşarak, 2011 yılında elektrik teşvik oranının yüzde 28,6 olduğunu ancak bugün enerji teşvik oranının yüzde bire düştüğünü söyledi.

“Bu ülkede üretim yapmak adeta sihirbazlıktır”

Tüm bu duruma rağmen ülkede insanın gözünü yaşatacak başarılara imza atmış sanayiciler olduğunu dile getiren Erhürman, “Bu koşullar altında bu ülkede üretim yapmak adeta sihirbazlıktır.” dedi.

Erhürman, ülkedeki sanayicilerin ihracat olanaklarının son derece sınırlı olduğu küçük bir ölçekte üretim yapmaya çalıştıklarını ve çok daha büyük piyasalar için üretim yapan ve ihracat olarak daha açık olan sanayiciyle rekabete olduklarını, bu durumun adil olmadığını kaydetti.

Bu alanda yaşananların yapısal sorunlar olduğunu belirterek, uzun vadeli veya orta vadeli riskler ile fırsatların neler olduğuna bakılması gerektiğini de söyledi.

“Burada vizyoner gözlüklerle bakmamız lazım.” diyen Erhürman, Kıbrıs’ın güneyinde, İsrail ve Yunanistan’ı da kapsayan enerji projesi başlatıldığını ve bu projenin hayata geçmesi durumunda rekabet koşullarının daha da zorlaşacağını belirtti.

Erhürman, sanayicinin önünü göreceği hangi alana girerse hangi teşviği alacağını bileceği bir planlama yapılması gerektiğini de işaret ederek, sanayicinin önünü açmaya ihtiyacımız olduğunu kaydetti.

“Üretmeyeceğimiz koşullar bizi yok edecek koşullardır. Siz de her şeye rağmen gerçekten her şeye rağmen üretmekte direnen, inatla üreten insanlarsınız. Lütfen yılmayın, üretmeye devam edin.” diyen Erhürman, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.