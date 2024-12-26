Tarihi Antonakis Music Hall’da Monsieur Doumani ile unutulmaz Noel partisi

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın başarıları ile dünyaya da açılmış müzik grubu Monsieur Doumani, Lefkoşa’nın en eski eğlence mekanlarından olan ve 1936 yılından itibaren (savaşlar dışında) hizmet veren Antonakis Music Hall’daki Noel Partisi’nde sahne aldı. Bu yılki müthiş Christmas (Noel) etkinliğinde açılışı harika Girit müzik ezgileriyle Zygia (Christina Polycarpou ve Symeon Mercouris) yaparken, yetenekli stand-up komedyeni Champis’in sahnesiyle sürdü ve gecenin finalinde Kıbrıs’ın mediharı iftiharı Monsieur Doumani sahneye çıkarak konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin başında ve sonunda ise DJ Radio Pangea (aka Barçın) çok kültürlü hareketli setleriyle gecede tempoyu hep dorukta tuttu.

Monsieur Doumani’nin konseri yine büyüleyiciydi

Andys Skordis, Antonis Antoniou ve Demetris Yiasemides’ten oluşan Monsieur Doumani hayranlarının büyük alkışlarıyla sahneye çıkarken gece boyunca Grippy Grappa, Sikoses, Angathin ve Pissourin albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirdiler. 4 albümü de Transglobal World Music Chart’da 1 numaraya yükselmiş, 2019 Songlines Müzik Ödülleri'nde "En İyi Grup" ödülü de dahil albümleri Kıbrıs’ta ve dünyada bir çok ödüle layık görülen Monsieur Doumani gecede yine Kıbrıs geleneksel şarkıları, post Kıbrıs folk, dünya, Akdeniz, saykodelik ve fusion tarzındaki şarkıları müthiş bir harman ile icra etti. Kurulduğu 2012 yılından itibaren müzikal üretimleri ile ülkede ve dünyada özellikle Dünya Müziği’yle ilgilenenlerin beğenisini ve sevgisini kazanan grubun Kıbrıs konserlerinde biletler günler öncesinden biterken Antonakis Music Hall’daki Noel Partisi’nde de gelenek değişmedi. İki katlı mekanın dolu olduğu gecede Monsieur Doumani yine hayranlarıyla kurduğu samimi iletişim, müzikal bağ ve sahne performansı ile herkesin gönlünü fethetmeyi başardı.

Mekan sahibi Xenia Agrotou ve ekibinin güleryüzlü hizmetleri de fark yaratıyor

Gece boyunca mekanın sahibi Xenia Agrotou ve ekibi konukların geceyi en iyi şekilde geçirmesi adına büyük bir misafirperverlik ve kalite ile hizmetlerini sunarken aile işletmesi olan Antonakis’in yeni sahibi Xenia Agrotou’nun güleryüzlü yaklaşımı mekanın diğerlerinden ayrılmasını sağlayan unsurlardan biri olarak öne çıktı. Kıbrıs’ta yaşayan birçok milletten konuğu başarılı bir şekilde ağırlayan Xenia, yine herkesin mekanda eğlenmesi ve mutlu bir şekilde evine gitmesi adına büyük bir çaba gösterdi.